Ritardi sui lavori della Variante della Tremezzina a causa di sostanze inquinanti nel terreno. E’ stato uno tra gli argomenti affrontati da Fiorenzo Bongiasca, presidente della provincia di Como, nella conferenza stampa di bilancio sull’attività 2023 e sulla presentazione dei progetti per il 2024.

“La presenza di idrocarburi a Colonno e di arsenico a Griante sta creando problemi ai lavori per la Variante della Tremezzina. E’ necessario cercare nuove cave” ha sottolineato il presidente della Provincia.

Sempre sul fronte della viabilità sono stati annunciati finanziamenti per tre piste ciclabili a Cantù-Asnago- Bulgorello e Villa Guardia. Si prosegue con il progetto della Canturina bis e poi con le varianti di Cadorago e Lomazzo, Olgiate Comasco e Fino Mornasco, con la risoluzione dell’attraversamento di Arosio e con il nuovo ponte sulla ferrovia di Cantù-Asnago.

In generale nel 2023 sono state avviate 100 procedure di gara per un importo di quasi 504 milioni e mezzo. I finanziamenti legati al Pnrr sono stati utilizzati al 58% per le scuole, al 20% per strade e protezione civile, al 15% per i centri per l’impiego e la rimanente parte per miglioramenti delle condizioni di sicurezza e trasporto in alto lago e nelle valli lariane.

C’è poi un tema molto caldo in questi giorni, quello legato alla nuova sede del Setificio. La Provincia intende spostarlo negli spazi dell’ex ospedale psichiatrico San Martino, con una richiesta a Fondazione Cariplo attraverso il bando Fondi Emblematici Maggiori. Piano osteggiato dal sindaco di Como Alessandro Rapinese che con quelle stesse risorse vorrebbe riqualificare i musei cittadini. “Noi intendiamo andare avanti nel progetto” ha ribadito Bongiasca. Rimane comunque lo scontro istituzionale dunque, tra due esponenti dei vertici di provincia e comune. C’è un problema di incomunicabilità. “Io sono sempre disponibile e aperto al dialogo – ha aggiunto il presidente della Provincia – ma dall’altra parte non trovo la stessa disponibilità”.

Una curiosità. Bongiasca in conferenza ha paragonato Rapinese a Diego Armando Maradona, facendo riferimento un giocatore che risolveva le situazioni da solo. Pronta la risposta del sindaco di Como: “Lo ringrazio per il complimento. Io paragono Bongiasca a Riccardo Ferri, un buon difensore che però detiene il record negativo di autoreti”