Un lungolago libero da cantieri, più parcheggi in città e maggiore attenzione ai giovani. Queste sono le aspettative dei cittadini di Como per il 2024. “Parcheggiare è sempre un problema – spiega una cittadina – perché i parcheggi o sono sempre pieni o sono troppo lontani”. Condizione che, secondo un’altra comasca, si aggrava ancor di più sul lungolago per i numerosi lavori. “La città sta andando bene, ma lì la situazione è un vero disastro” afferma un cittadino. “Speriamo che quest’anno finiscano davvero i lavori per le paratie” gli fa eco un altro.

Pulizia, attenzione ai giovani e più spazio per lo sport

Tra i comaschi poi c’è chi chiede più pulizia e sicurezza. “Bisogna tenere la città più pulita, soprattutto per la problematica dei bisogni dei cani” dice una cittadina. Qualcuno chiede più vigili per le strade e una maggiore illuminazione per sentirsi più al sicuro la sera. “Vorrei più attività e più luoghi d’incontro per noi ragazzi” spiega una giovane cittadina. Ma le nuove generazioni sono anche al centro dei pensieri dei comaschi più anziani. “Io sono nonna e vorrei che ci fossero più opportunità e condizioni lavorative migliori per i nostri ragazzi. Vorrei che non fossero costretti ad andare all’estero”.

Tra i desideri per il 2024 anche più spazio allo sport, con tanti cittadini che chiedono il ritorno della piscina Sinigaglia, come promesso dal sindaco Alessandro Rapinese nel suo video di inizio anno, e che aspettano con impazienza la realizzazione del nuovo “Quartiere dello sport” nell’area di Muggiò.

Tra i cittadini incontrati anche chi è stato o chi è attualmente impegnato in politica. Da una parte l’ex consigliere comunale esponente del centrodestra Claudio Corengia, che al 2024 chiede “sola la caduta del sindaco” e dall’altra l’attuale capogruppo della Lista Rapinese Gianfranco Rossetti che invece si dice ottimista. “Come amministrazione, ci siamo impegnati molto in questo anno e mezzo, son convinto che vedremo i risultati a breve” afferma Rossetti.