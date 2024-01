Un incrocio che prima o poi sarebbe arrivato. In attesa della ripresa del torneo di serie B (ripartenza per il Como il 13 gennaio in casa contro lo Spezia) gli appassionati lariani non mancheranno di dare un’occhiata, sabato, alla sfida di serie C tra Novara e Alessandria. Il perché è presto detto. Alla guida delle squadre vi sono due allenatori che di recente hanno guidato il Como. Per un certo periodo lo hanno fatto assieme, poi uno è diventato tecnico “titolare” dopo l’esonero del collega. Entrambi hanno conquistato una promozione. Sarà sicuramente un match particolare per Giacomo Gattuso (tecnico del Novara) e Marco Banchini (mister dell’Alessandria).

Formazioni in campo allo stadio Piola di Novara sabato alle 14. Le contendenti hanno importanti trascorsi storici, ma in questa fase non se la passano molto bene. La formazione di Gattuso è al terzultimo posto. L’Alessandria è fanalino di coda del girone A. I due allenatori sono entrambi subentrati a stagione iniziata.

Gattuso è giunto a metà ottobre alla guida del Novara, in un club in cui in precedenza aveva a lungo lavorato. Una squadra in crisi con un compito non facile per “Jack”, che finora ha conquistato due successi, contro Pergolettese e a Fiorenzuola, nell’ultimo turno disputato. Affermazione che ha consentito agli azzurri di lasciare l’ultimo posto, superando lo stesso Fiorenzuola e l’Alessandria. In mezzo, a metà dicembre, un cambio di proprietà, con la conferma dell’allenatore comasco da parte dei nuovi dirigenti.

Più travagliata la stagione di Marco Banchini ad Alessandria. Ai primi di ottobre la chiamata al capezzale dei “grigi” e un bilancio tutto sommato buono. Quindi l’esonero, il 22 novembre, dopo tre vittorie, due pareggi e altrettante sconfitte. Con una rivoluzione societaria in ballo, la chiamata, al suo posto, dell’ex sindaco di Amatrice Sergio Pirozzi, a sua volta congedato a fine dicembre, con il nuovo invito per Banchini. Scelte di nuovo legate a dinamiche dirigenziali del club che hanno coinvolto anche un altro ex azzurro, nonché direttore del club, Ninni Corda, che in questo campionato ha lavorato all’Alessandria come responsabile dell’area tecnica: dopo un primo esonero è stato richiamato e poi di nuovo esonerato. Una situazione abbastanza confusa, nella città piemontese con, ora, un carico importante di responsabilità per Banchini.

Gattuso e Banchini, come detto, si sono incrociati sul Lario. Marco Banchini, voluto da Ninni Corda nell’estate del 2018, ha conquistato la promozione dalla D alla C, tra l’altro con il record di 89 punti. Nel torneo 2019-2020 non è riuscito a completare l’opera per l’interruzione a causa del Covid. Per il campionato 2020-2021 proprio Giacomo Gattuso lo ha affiancato come vice per poi sostituirlo, dopo l’esonero della proprietà indonesiana, all’inizio di dicembre del 2020. Gattuso doveva essere un traghettatore, ma dopo aver inanellato una serie di vittorie la società ha scelto di dargli fiducia. Decisione premiata dalla cavalcata che ha portato alla promozione in serie B.

Corsi e ricorsi: la sfida decisiva che ha regalato ai lariani la promozione è stata contro l’Alessandria, guidato da un certo Moreno Longo. A sua volta il mister che avrebbe sostituito Gattuso quando quest’ultimo è stato costretto a lasciare la guida della squadra azzurra per ragioni di salute.

Giacomo Gattuso