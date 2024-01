Incidente mortale oggi pomeriggio ad Alzate Brianza. Intorno alle 14 un motociclista 39enne, per cause ancora in corso di accertamento, è caduto dalla due ruote in via 4 Novembre. Troppo gravi le ferite rimediate nell’impatto. Ingente la mobilitazione dei soccorsi arrivati con due automediche e un’ambulanza. Dopo le prime cure è stato trasportato in codice rosso, quindi massima gravità, all’ospedale di Cantù dove però è morto poco dopo. Rilievi e ricostruzione della dinamica sono affidati ai carabinieri. Non risultano, al momento, altri veicoli coinvolti.