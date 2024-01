Interrogazione a risposta immediata sul tema dei frontalieri del consigliere regionale del Pd Angelo Orsenigo. Il tema sarà trattato nella prima seduta dell’anno, martedì prossimo. “Tra tassa sanitaria e frazione di giorno, il governo fa di tutto per fare cassa sulla pelle dei frontalieri e la Lega tradisce chi ogni giorno si sposta in Svizzera per guadagnarsi da vivere. È una chiara guerra al frontalierato”, dichiara Orsenigo, segretario della Commissione speciale Rapporti tra Lombardia e Confederazione Svizzera.

“Il Governo ha chiesto che Regione Lombardia sia complice nella riscossione della nuova tassa sanitaria per i vecchi frontalieri – dice l’esponente dem – In consiglio regionale pretenderemo delle risposte chiare dalla giunta. Hanno davvero intenzione di procedere con la tassazione aggiuntiva per i vecchi frontalieri per finanziare l’indennità di confine per le professioni sanitarie? Vogliono davvero rischiare di contraddire l’accordo fiscale in vigore tra Italia e Svizzera e le chiare clausole di salvaguardia per i vecchi frontalieri che già pagano le tasse con i ristorni ai Comuni? Palazzo Lombardia andrà oltre la soglia di prelievo del 3% previsto dalla Legge di bilancio?”

Orsenigo ha depositato anche una richiesta di audizione dei sindacati competenti nella Commissione speciale. “Porteremo la voce dei lavoratori alle orecchie della maggioranza – spiega Orsenigo – Ho chiesto di convocare anche l’Associazione dei Comuni lombardi di frontiera e i rappresentanti del mondo sanitario. I frontalieri hanno bisogno di risposte certe. Devono essere tutelati i diritti di migliaia di lavoratori italiani. Noi combatteremo proprio per questo”.