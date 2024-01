Morti nell’auto nel lago. Oggi a Cantù l’ultimo saluto a Tiziana Tozzo, la 45enne morta con il 38enne bergamasco Morgan Algeri la sera dell’Epifania nell’auto caduta nel lago in viale Geno. Alle 15, nel Santuario della Madonna, sarà celebrato il rito funebre, preceduto dalla recita del rosario.

Tiziana riposerà poi accanto alla mamma in provincia di Reggio Calabria, nel paese di origine, Canolo, dove tuttora vivono numerosi familiari della donna.

Dopo l’autopsia, eseguita venerdì scorso al Sant’Anna, la procura di Como ha dato il nulla osta per la sepoltura delle vittime. Proseguono intanto le indagini per chiarire la causa del tragico incidente. L’esito dell’esame autoptico, unito alle analisi sulla vettura del 38enne bergamasco e agli altri accertamenti tecnici disposti dalla procura di Como, servirà agli inquirenti per ricostruire la dinamica esatta e fare chiarezza su quanto accaduto. Fondamentale sarà l’esito della perizia sulla Mercedes che l’uomo aveva acquistato da pochi mesi. Le ipotesi al vaglio per chiarire la causa della tragedia restano il guasto o un errore umano. La vettura, come riferito anche dai testimoni, è partita in avanti a gran velocità dal parcheggio di viale Geno e in pochi istanti è caduta nelle gelide acque del lago.