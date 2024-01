Due rapine e una tentata violenza sessuale in meno di tre ore. I carabinieri di Cantù hanno fatto scattare il “Piano di ricerca e cattura” ieri per un 15enne fuggito da una comunità nella quale stava scontando una misura cautelare per precedenti accuse. Il ragazzino, dopo essersi allontanato avrebbe aggredito e derubato due minorenni, oltre a tentare di baciare una coetanea. E’ stato rintracciato e arrestato dai militari dell’Arma alla stazione di Fino Mornasco.

Il 15enne, di origini straniere, in base a quanto ricostruito dai carabinieri, si sarebbe allontanato senza permesso dalla comunità. Di fatto un’evasione, vista la misura cautelare alla quale era sottoposto. Raggiunta la stazione più vicina, il ragazzino è salito su un treno diretto a Milano Cadorna. Alle 12.30, all’altezza della stazione di Lomazzo, l’adolescente avrebbe aggredito un 17enne e gli avrebbe rubato il telefono, il giubbotto e il denaro.

Il convoglio ha raggiunto intanto la stazione di Fino Mornasco, dove il 15enne è sceso. Avrebbe infastidito e minacciato i passeggeri in attesa del treno successivo, che hanno contatto il numero unico di emergenza 112 per segnalare la situazione. Attorno alle 15, nella stessa stazione, il 15enne avrebbe avvicinato una coetanea in attesa del treno, l’avrebbe importunata con frasi volgari e avrebbe poi cercato di baciarla, come documentato anche dalle immagini di videosorveglianza dello scalo. La pronta reazione della vittima ha messo fine al tentativo di violenza.

Il 15enne si sarebbe quindi allontanato dalla ragazza e si sarebbe spostato nel sottopasso, dove avrebbe minacciato un coetaneo costringendolo a consegnargli il portafoglio.

Dopo la segnalazione della fuga del ragazzino dalla comunità, i carabinieri di Cantù avevano attivato intanto il Piano di ricerca e cattura previsto in situazioni di emergenza, con il coinvolgimento di militari dell’Arma in divisa e in borghese.

I carabinieri di Fino Mornasco hanno raggiunto la stazione e hanno rintracciato e fermato il minorenne, arrestato in flagranza di reato. I militari dell’Arma hanno raccolto la denuncia delle vittime e dei testimoni e analizzato le immagini delle telecamere di sorveglianza per ricostruire nei dettagli quanto accaduto. Il 15enne è accusato di due rapine e della tentata violenza sessuale. E’ stato trasferito al carcere minorile Beccaria.