Dieci vittorie su dieci partite per la Briantea84 Cantù, nel cammino di regular season di serie A di basket in carrozzina chiuso con un’importantissima vittoria casalinga contro Santo Stefano per 70-51. Dal 10 febbraio scatteranno i quarti di finale del campionato tricolore. La UnipolSai-Briantea84 troverà la Pdm Treviso (arrivata quarta in classifica nel gruppo B): partita d’andata in Veneto e ritorno a Meda (24 febbraio, orari ancora da decidere).

Periodo fitto di impegni per la squadra guidata da coach Josef Jaglowski che la settimana prossima partirà per la Final Four di Coppa Italia a Porto Torres (27-28 gennaio). Poi sarà tempo di Champions Cup con un girone organizzato dalla stessa società canturina a Meda il 2 e 3 febbraio.