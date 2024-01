Manutenzione e interventi di sistemazione, Autostrade annuncia una serie di chiusure sull’autostrada A9 Lainate Como Chiasso per la prossima settimana.

Dalle 22 di domani, lunedì 22 gennaio, alle 5 di martedì e dalle 22 di mercoledì alle 5 di giovedì, per lavori di manutenzione ordinaria, sarà chiuso il tratto compreso tra Como Centro e Chiasso, verso il confine italo-svizzero. Lo svincolo di Como Centro sarà chiuso in entrata in entrambe le direzioni, Chiasso e Lainate.

Dalle 22 di martedì 23 alle 5 di mercoledì 24 gennaio sarà chiuso il tratto compreso tra Lago di Como e Como Centro, verso Lainate.

Nello stesso orario, per consentire lavori di ampliamento alla quinta corsia, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura, sarà chiuso l’allacciamento con la A8 Milano-Varese, per chi proviene da Como ed è diretto verso Lainate. Chi proviene da Como, verrà deviato sulla A8 Milano-Varese, verso Varese e potrà uscire a Legnano, per poi rientrare dallo stesso svincolo in direzione di Milano.

Dalle 10 alle 7 di giovedì 25 gennaio, per consentire lavori di pavimentazione, sarà chiuso lo svincolo di Uboldo, in uscita per chi proviene da Lainate. In alternativa il consiglio è di uscire allo svincolo di Origgio.