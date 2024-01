La missione spaziale AX3 di Axiom Space è decollata il 18 gennaio scorso, dal Kennedy Space Center della Nasa. Questa mattina il collegamento con l’Istituto Comprensivo di Villa Guardia, un’occasione unica per gli studenti. 7 classi in tutto delle medie, 5 della scuola secondaria di primo grado “Sant’Elia” di Villa Guardia, appunto, e altre due di Montano Lucino. Tutti raggruppati al Palazzetto dello Sport di via Tevere. Il collegamento effettuato utilizzando una stazione radioamatoriale del Sud Africa. Un’opportunità per parlare direttamente con il colonnello italiano Walter Villadei, astronauta dell’Aeronautica Militare Italiana. “Buongiorno Como sono pronto a rispondere alle vostre domande”. Così ha esordito. Quindi si sono susseguiti i numerosi i quesiti posti dagli studenti a partire dalla preparazione e dall’addestramento per una missione di tale portata. Senza tralasciare le emozioni alla partenza, gli obiettivi della missione e il rapporto con i colleghi.

La missione durerà 14 giorni durante i quali gli astronauti condurranno diversi esperimenti scientifici. Di fatto si trovano su un grande laboratorio in cui il fil rouge è lo sviluppo tecnologico per la vita nello spazio con rilevanti ritorni in ambito medico.

Ma, inevitabilmente gli alunni, hanno chiesto anche come è la terra vista da lassù e da cosa è rimasto maggiormente colpito: “Beh dalla composizione del globo terrestre , dalla quantità di acqua presente. E dall’Italia, naturalmente. Stasera ripasseremo quindi guardate il cielo perchè saremo sopra le vostre teste”. Ha detto Villadei. “Guardare il nostro Paese da Como alla Sicilia è un’emozione unica”.