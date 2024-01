I carabinieri di Como sono intervenuti oggi alle 12,30 circa in città in via Fiume nei pressi della mensa di solidarietà “Casa Nazareth” per un 26enne di origini tunisine – regolare sul territorio nazionale – che ha denunciato di essere stato aggredito da due connazionali. Da quanto è emerso i due avrebbero tentato di colpirlo con un coltello da cucina causandogli alcuni tagli superficiali al petto e al braccio destro. I motivi dell’aggressione sarebbero da ricondurre a questioni familiari risalenti all’epoca della convivenza in Tunisia. L’uomo è stato trasportato in codice giallo, quindi media gravità, all’ospedale Sant’Anna dove è ricoverato per gli accertamenti di rito. Indagini in corso per risalire ai due aggressori, al vaglio anche l’eventuale presenza di impianti di videosorveglianza della zona.