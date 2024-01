Picchiata dal figlio 18enne e minacciata con un coltello nella sua abitazione nell’Erbese. La vittima, una donna di 54 anni, è riuscita a chiedere aiuto. Nell’appartamento sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Como. I militari dell’Arma hanno bloccato il ragazzo, che è stato poi arrestato. La mamma, portata in ospedale per le cure, ha una prognosi di 15 giorni.

L’aggressione nella serata di ieri. Il ragazzo, che di fatto risulta senza fissa dimora e già noto alle forze dell’ordine, si sarebbe presentato a casa della mamma in evidente stato di alterazione, probabilmente per aver assunto alcol o sostanze stupefacenti. Il giovane avrebbe prima iniziato a colpire e distruggere arredi e soprammobili, poi avrebbe aggredito la 54enne e l’avrebbe minacciata brandendo un coltello da cucina.

Nell’abitazione sono intervenuti i carabinieri. I militari dell’Arma, dopo aver parlato con il ragazzo per convincerlo a posare il coltello, lo avrebbero poi bloccato e arrestato in flagranza di reato per maltrattamenti in famiglia. E’ stato portato in carcere al Bassone.

La donna è stata accompagnata al pronto soccorso dell’ospedale di Erba. I medici hanno riscontrato traumi e contusioni causate dall’aggressione e giudicate guaribili in 15 giorni.