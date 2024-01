Incidente a Como in via Dante all’angolo con via Don Guanella. E’ accaduto questa mattina poco prima delle 9,30. Un pedone è stato investito da uno scooter. Si tratta di uomo di 78 anni. Resta ancora da chiarire la dinamica dell’incidente. L’uomo è stato trasportato in codice rosso, massima gravità, all’ospedale Sant’Anna di San Fermo della Battaglia. Il 78enne ha riportato fratture varie ed è in prognosi riservata. Non sarebbe in pericolo di vita.

Sul luogo sono arrivati i soccorsi con l’ambulanza del 118. Allertati anche i carabinieri e i vigili del fuoco. Sul luogo presenti anche due pattuglie della polizia locale di Como per le operazioni legate alla viabilità