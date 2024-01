Un arresto, con l’accusa di tentato omicidio e lesioni gravi, dopo il grave ferimento di una donna a Chiasso. Una 35enne originaria dell’Eritrea ha richiesto l’intervento dei mezzi di soccorso nel suo appartamento di via Bossi. Sul posto sono intervenuti agenti della Polizia cantonale e, in supporto, della Comunale di Chiasso, oltre ai soccorritori del Servizio Autoambulanza Mendrisiotto. La donna ha riportato ferite che hanno richiesto il suo ricovero in ospedale ma non tali da metterne in pericolo la vita.

Parallelamente, i contestuali accertamenti subito avviati hanno permesso di risalire all’identità del probabile autore delle ferite. Si tratta di un 32enne cittadino eritreo domiciliato nel Mendrisiotto che in quel momento si era allontanato in auto verso Nord della Svizzera. Sono stati quindi avviati i necessari contatti con le altre forze di polizia elvetiche e l’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini ed è stato emanato un ordine di fermo urgente. E’ stato così possibile intercettare l’uomo in territorio di Brienz (Canton Berna).

A seguito del trasferimento in Ticino e al termine degli interrogatori, è stato infine disposto il suo arresto provvisorio. Le ipotesi di reato nei confronti del 32enne sono di tentato omicidio e lesioni gravi. L’inchiesta – coordinata dal procuratore pubblico Roberto Ruggeri – prosegue al fine di stabilire la dinamica e le cause dell’accaduto.