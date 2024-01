Un 34enne di origini marocchine – senza fissa dimora e irregolare sul territorio nazionale – è stato arrestato in flagranza di reato dai carabinieri di Cermenate per resistenza a pubblico ufficiale. Mentre si trovava in un’area boschiva nei pressi della frazione di Puginate nel comune di Bregnano ha tentato la fuga aggredendo un militare. Dalla perquisizione sono emersi quasi 10 grammi di cocaina, 40 euro in contanti, due cellulari e del materiale per il confezionamento della droga. Oltre all’arresto per resistenza, il 34enne è stato anche denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, ingresso e soggiorno illegale nel territorio italiano.