L’ingresso al supermercato poi l’analisi della situazione tra le corsie per focalizzarsi infine sulla vittima. Una volta individuata, approfittando di un momento di distrazione, con una mossa fulminea le ha rubato il portafogli dalla borsa. Portafogli che a quel punto è stato nascosto su uno scaffale e recuperato pochi istanti dopo dalla complice. La tattica seguita con attenzione dal vigilante interno, che ha cercato di bloccare i malviventi, e poi riferita ai poliziotti. In azione una coppia, un uomo e una donna. Mentre il primo è riuscito a scappare la seconda è stata arrestata. I fatti risalgono a ieri mattina, ore 11.30 circa, in un supermercato di via Carloni a Como. Alle casse l’addetto alla sicurezza ha tentato di bloccarli entrambi ma è riuscito a fermare soltanto la 40enne di origine cubana. Dagli accertamenti svolti è risultata già nota alle forze dell’ordine con dimora a Milano ma irregolare sul territorio nazionale.

Gli agenti della squadra volante l’hanno accompagnata in questura dove, date le risultanze a suo carico e l’essere irregolare in Italia, hanno consentito l’arresto in flagranza per furto aggravato e la denuncia a piede libero per la violazione della Legge sull’immigrazione. Sono in corso indagini per identificare anche il suo complice.