Dopo una striscia positiva di risultati il Como perde in casa contro l’Ascoli davanti ad oltre 5mila spettatori. Un secco 2-0 e lariani – rimasti in 10 dopo l’espulsione di Odenthal al 60′ – che non sono riusciti a reagire. Le reti sono arrivate nel secondo tempo.



La prima parte della gara si chiude, infatti sullo 0-0. Per i padroni di casa da segnalare il doppio tentativo di Cutrone. Il primo al 17′ che finisce alto sopra la porta avversaria e poco dopo nessun problema a fermare il tiro da parte del portiere ospite.

Al rientro in campo dopo l’intervallo la partita inizia subito a prendere una piega sfavorevole. Esce Cutrone dopo un fallo, al suo posto la new entry Nsame. Al 60′ il var decreta l’espulsione di Odenthal per una gomitata ai danni di Rodriguez. Como in dieci. Poi in pochi minuti tra l’82 e l’89’ arriva il primo gol dell’Ascoli firmato da Mendes di testa e poi il raddoppio, questa volta con un’autorete di Cassandro.

Una sconfitta che lascia l’amaro in bocca.

Nel prossimo turno la squadra di Roberts è attesa dalla trasferta contro la Ternana di sabato 3 febbraio.