Stadio Singaglia di Como, scatta la protesta dei tifosi sulla mancata agibilità dei nuovi mille posti in curva. Nella zona attorno allo stadio cittadino è comparso uno striscione con la scritta: “Aumentate la capienza è finita la pazienza”. Un messaggio per denunciare la situazione di stallo in cui è finita la questione che riguarda l’agibilità dei nuovi posti a disposizione dei tifosi lariani.

La questione infatti si trascina da mesi perché a inizio novembre scorso sono stati montati i mille nuovi seggiolini, ma a frenare l’utilizzo delle sedute è stata l’altezza di un riflettore, quello in particolare che si trova vicino all’Hangar. Sulla delicata questione si attendeva il parere dell’Enac, che è arrivato nei giorni scorsi ma ad oggi – come detto – la situazione non è stata ancora chiarita e al momento il via libera per l’agibilità non è ancora stato dato.