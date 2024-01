Luna Park a Muggiò, da oltre 20mila metri quadrati a poco meno di 5mila. Nei mesi scorsi la decisione di ridurre l’area destinata alle attrazioni era stata presa dalla giunta cittadina. Ora sulla delicata questione interviene di nuovo il Partito Democratico.

“Il Tar ha respinto la richiesta sospensiva dei provvedimenti impugnati, avanzata dai giostrai, che avevano chiesto di annullare la delibera del Comune di Como che ha sancito la riduzione dello spazio disponibile per il Luna Park di Muggiò a 4.500 metri quadri: un quinto rispetto agli anni passati. Una decisione che significa, di fatto, l’impossibilità di installare il Luna Park in un’area così ridotta e la conseguente rinuncia dei giostrai a venire in città”, si legge nella nota inviata dal Segretario cittadino del PD Daniele Valsecchi e dai consiglieri comunali Patrizia Lissi, Stefano Legnani, Eleonora Galli e Stefano Fanetti.

Nei mesi scorsi i giostrai avevano chiesto diversi incontri all’amministrazione per tentare di rivedere la decisione cittadina di diminuire l’area destinata al luna park e inoltre si erano detti pronti a intraprendere azioni di protesta, come il blocco delle strade con i camion.

“Per come stanno le cose ad oggi, per il 2024, il sindaco avrebbe anche potuto rimandare l’attuazione del provvedimento – continuano gli esponenti dem – Non si può fare a meno di notare, anche in questo caso, la scarsa lungimiranza e capacità di pianificazione del sindaco e della sua Amministrazione, che hanno preso un provvedimento penalizzante nei confronti di una categoria di lavoratori, senza ancora avere in mano la possibilità di destinare l’area a un’altra funzione”.