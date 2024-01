27 milioni di euro di investimento, oltre 950 parcheggi per auto, bus, camper e bici e una concessione trentennale per quanto riguarda la gestione. Il tutto in un’ottica green. Grazie ai pannelli fotovoltaici che saranno installati. Sono i primi elementi che emergono dalla presentazione – in corso in Comune a Como – del progetto che intende realizzare la società Acinque per la riqualificazione dell’area ex Ticosa in centro città. Un progetto che parte dalla realizzazione del nuovo maxi posteggio e che prevede, inevitabilmente, anche interventi sulla viabilità della zona.

Tre le linee di lavoro: la prima riguarda la funzione territoriale, ossia l’area di sosta per gestire il flusso urbano. La seconda, lo sviluppo di un parco fotovoltaico con produzione di energia elettrica e infine lo sviluppo del piano di mobilità con ridisegno dell’assetto stradale e pedonale.

Come detto la presentazione è iniziata alle 12 a Palazzo Cernezzi con sindaco, assessori e dirigenti comunali e con i vertici di Acinque.

