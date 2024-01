Primo appuntamento disponibile 19 settembre, quasi otto mesi di attesa. In questura a Como è di nuovo emergenza passaporti. Dopo un periodo di relativa tregua, con i tempi che si erano ridotti, ottenere il documento per i residenti sul territorio lariano richiede ancora tempi biblici.

Collegandosi oggi al portale per la richiesta del passaporto, con l’agenda online per fissare un appuntamento in questura, la prima data che compare è il 19 settembre. In mattinata, la disponibilità risultava di 6 orari per un totale di 33 posti liberi.

Le urgenze

Un’attesa decisamente lunga, che rende complicato, se non impossibile anche programmare un viaggio per la prossima estate, con un largo anticipo. Un avviso sul portale precisa che “solo per le urgenze sarà possibile anticipare l’appuntamento che dovrà essere comunque documentato all’atto della presentazione dell’istanza allo sportello”.

Un’indicazione confermata anche telefonando in questura per chiedere chiarimenti e informazioni. In pratica, chi avesse già acquistato un biglietto aereo per un viaggio ma non riesce ad ottenere in tempo utile l’appuntamento per il passaporto, può presentarsi mostrando il titolo di viaggio per ottenere in tempi più rapidi il documento.

Le segnalazioni

Nei giorni scorsi si sono moltiplicate le segnalazioni e le lamentele dei cittadini comaschi per il disservizio. Un utente, in una denuncia inviata anche al questore di Como scrive: “Dover comprare un biglietto aereo per avere un passaporto in tempi “normali” è già una incongruenza. Oltretutto, come può un cittadino acquistare un biglietto aereo senza avere la certezza che il passaporto gli venga rilasciato perché potrebbero presentarsi imprevisti che nessuno può immaginare”.

L’emergenza passaporti si era presentata in modo analogo un anno fa circa, alla ripresa dei viaggi dopo la pandemia e in concomitanza con la necessità di avere il documento per viaggiare nel Regno Unito. La questura di Como si era attivata per fronteggiare al picco di richieste. Erano stati aggiunti due sportelli per ricevere le domande ed erano stati ampliati gli orari di apertura. Erano stati inoltre programmati alcuni open day con la possibilità di presentare l’istanza senza appuntamento. I tempi erano stati effettivamente ridotti, almeno fino alle scorse settimane, quando il problema è di nuovo esploso.