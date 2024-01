Il treno è troppo alto. No, la galleria è troppo bassa. Quando la realtà supera la fantasia. La vicenda comasca diventa una barzelletta. Il caso, al limite del paradossale, è finito anche nelle domande del noto quiz game televisivo di Rai1 “L’Eredità”.



Risate e incredulità tra pubblico e concorrenti per la risposta che sembrava meno credibile e che invece si è rivelata essere quella giusta, in quanto realmente accaduta.

La querelle riguarda la galleria Monte Olimpino, lungo la linea ferroviaria Milano-Chiasso, dopo la stazione di Como San Giovanni. Il caso è esploso a pochi giorni da Natale, dopo che uno dei vecchi convogli in viaggio sulla Milano Chiasso, per un guasto è stato sostituito da un Caravaggio, treni di ultima generazione a due piani. Troppo alto per passare nella galleria. Risultato: corse interrotte a San Giovanni e, in direzione opposta, in partenza dal capoluogo lariano anziché dalla Svizzera.

A pagare le spese, neanche a dirlo, sono al solito gli unici incolpevoli, i viaggiatori. Ora la vicenda è diventata una barzelletta.