Un 2024 all’insegna del “tutto esaurito”. Prima ancora dell’apertura ufficiale si registrano già numeri importanti per Villa Balbianello, il bene in assoluto più visitato del Fai. Il Fondo Ambiente Italiano.

La dimora del 18° secolo di Tremezzina continua ad attirare turisti da tutto il mondo e il numero di prenotazioni è già altissimo al punto che dal fine settimana di Pasqua l’apertura sarà contingentata, con al massimo 1200 persone ammesse al giorno.

L’apertura ufficiale sarà il 23 febbraio, soltanto nei weekend, poi, dal 15 marzo tutti i giorni.

Lo scorso anno i visitatori sulle rive del Lago di Como furono 200mila, letteralmente da tutto il mondo. Si va dai Paesi anglosassoni (Inghilterra, Stati Uniti e Australia) alla Francia. In forte crescita gli ospiti del mondo Arabo e dall’India. In questo ultimo caso l’incremento è dovuto al matrimonio dell’attrice di Bollywood Deepica Padukone, nel 2018. Da quel giorno Villa Balbianello è praticamente diventata una meta d’obbligo per gli indiani in viaggio in Italia, che vogliono rivedere i posti della cerimonia.

A proposito di matrimoni: in agenda sono rimasti pochi giorni disponibili, legati più che altro a defezioni dell’ultima ora. Per chi si vuole sposare nella dimora che fu di Guido Monzino, l’attesa è fino al 2026.

Per queste cerimonie c’è peraltro un protocollo da rispettare: alle coppie viene garbatamente spiegato di evitare allestimenti kitch, pacchiani o comunque non adatti al prestigio dell’ambiente. Un protocollo non scritto, ma che va comunque rispettato.

Da parte di chi visita questo luogo, sia turisti che ospiti di eventi, è gradito anche un approccio culturale, non da “selfie” mordi e fuggi.

Tempi lunghi anche per le produzioni cinematografiche. Le prenotazioni devono essere fatte con due anni d’anticipo. Nel 2024 e nel 2025, quindi, non sono previsti film. Qui, ricordiamo, fu girato 007-Casinò Royale.

I responsabili di Villa Balbianello hanno già predisposto il calendario di eventi 2024, con cene legate ad altri beni del Fai, momenti musicali, trekking sul territorio. A giugno è stata programmata anche l’inaugurazione della storica imbarcazione Velarca.

Villa Balbianello ma non soltanto. Tra i beni del Fai nel Comasco c’è a Valsolda, Villa Fogazzaro Roi. Lo scorso anno è stata visitata da 12mila ospiti. La speranza è di salire progressivamente di raggiungere quota 20mila. Anche per questa dimora nel 2024 è stata prevista una serie di eventi, all’interno e nel territorio circostante.