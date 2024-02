Alla guida sotto l’effetto di alcol e droga, ha inveito – tanto da intimorirla – contro una signora che era alla guida nell’auto davanti a lui. I fatti risalgono a ieri pomeriggio a Erba, in piazza Matteotti. In base a quanto ricostruito dai finanzieri erbesi, con i finestrini spalancati e la musica a tutto volume urlava e suonava ripetutamente il clacson, quindi è sceso dalla vettura. La donna impaurita è poi scappata.

Una volta raggiunto dai militari si è mostrato subito poco collaborativo, minaccioso e non ha voluto esibire i documenti. Pronunciava frasi sconnesse e l’alito ha fatto subito pensare all’abuso di alcol. I finanzieri hanno i soccorritori. Dopo essere stati raggiunti dagli uomini del 118, non senza fatica, è stato portato in ospedale per accertamenti. Lo screening tossicologico ha fatto emergere la positività all’alcol e all’uso di cocaina. L’uomo, 56enne di origini marocchine, è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza e di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale. L’auto è stata sequestrata.