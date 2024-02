Incidente questa mattina intorno alle 11 a Cadorago – frazione di Caslino al Piano – in via Diaz. Coinvolte due auto e tre persone in tutto. I soccorsi sono stati allertati in codice rosso, quindi massima gravità, fortunatamente una volta arrivati sul posto la situazione era meno critica del previsto. I feriti (una donna di 66 anni e due uomini di 73 e 86) sono stati accompagnati in ospedale per accertamenti in codice verde (quindi lieve gravita). In via Diaz necessario anche l’intervento dei vigili del fuoco per liberare uno dei feriti rimasto incastrato tra le lamiere dell’auto. Rilievi affidati ai carabinieri di Cantù.