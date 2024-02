Ridurre le liste d’attesa si può e si deve fare. E in questo una grossa mano può arrivare proprio dall’innovazione tecnologica e dall’intelligenza artificiale. La giornata conclusiva della Winter School di Motore Sanità, dal titolo “L’innovazione cambia il futuro”, è stata dedicata proprio a un tema molto caro ai cittadini, quello appunto delle liste d’attesa.

Ridurre le liste d’attesa: il progetto pilota in Lombardia

“Abbiamo previsto di destinare lo 0.4% del bilancio, ossia 520 milioni di euro quindi mezzo miliardo, alle regioni per abbattere le liste d’attesa coinvolgendo anche il privato convenzionato” ha affermato Marcello Gemmato, Sottosegretario Ministero della Salute.

Per ridurre le liste d’attesa anche un progetto pilota presentato oggi a Cernobbio. Ideato dal Governo e dal Dipartimento per la trasformazione digitale, partirà dalla Lombardia già nei prossimi mesi. “Attraverso l’utilizzo di strumenti digitali come PagoPa e l’app IO, un sistema automatizzato permette di collegare la richiesta del medico di base ad un Cup – ha spiegato Alessio Butti, Sottosegretario di Stato all’Innovazione tecnologica – Il Cup fa controllo personalizzato per il paziente che ha bisogno della visita e prenota l’esame. Questo consente di ridurre liste attesa e il fenomeno del ‘no show’, che si verifica quando un paziente prenota da più parti e poi non disdice. La sperimentazione partirà nei prossimi mesi dalla Lombardia”.

La Carta della Salute di Cernobbio

“Le nuove tecnologie in sanità possono aiutare a fornire risposte sempre più personalizzate alla popolazione” ha detto il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana. La sanità del futuro – è stato spiegato nella due giorni – dovrà fornire un’assistenza più vicina ai pazienti, dovrà avere meno burocrazia e meccanismi di accesso più semplici. Dovrà quindi essere riorganizzata. L’innovazione tecnologica sarà la chiave per realizzare tutto questo. Questi punti entreranno a far parte della Carta della salute di Cernobbio, un documento che riassumerà gli obiettivi discussi nella Winter School per il futuro della sanità e che verrà presentato al governo. “Senza dimenticare che sanità e salute dei cittadini vanno di pari passo con la salute dell’ambiente” è il messaggio lanciato dal ministro dell’Ambiente Gilberto Pichetto Fratin e dall’assessore all’Ambiente e Clima di Regione Lombardia Giorgio Maione, presenti all’evento.