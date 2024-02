“I fondi per la realizzazioni del palaghiaccio non ci sono mai stati, perché era soltanto un discorso che feci con il presidente della Federazione Italiana Sport del Ghiaccio, che non è riuscito a recuperare i fondi e quindi non ci sono”. Così il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, ammette che i fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per la realizzazione del Centro federale del ghiaccio non ci sono mai stati.

Il segreto di Pulcinella, tutti lo sanno e nessuno lo dice. Ora però arriva finalmente la risposta ufficiale dei vertici regionali sull’assenza dell’atteso finanziamento. Nei mesi scorsi a candidarsi per ottenere un bottino da 26 milioni di euro erano state Como e Varese, poi alla corsa si era aggiunta anche Milano. Dopo un lungo braccio di ferro, polemiche a non finire e tensioni soprattutto tra le due province lombarde per aggiudicarsi il tesoretto alla fine arriva era arrivato un nulla di fatto.

La speranza non è persa del tutto, almeno secondo le amministrazioni lombarde coinvolte. Sia Como che Varese sperano in un intervento a livello regionale che possa rifinanziare con altre somme i progetti.