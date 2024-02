Entra in pizzeria chiedendo da bere con due cani di grossa taglia al seguito e un pitone al collo. Momenti di paura ieri sera – attorno alle 22 – a Casnate con Bernate. L’uomo, 48enne già noto alle forze dell’ordine e residente in zona, è entrato con fare aggressivo, probabilmente a causa dell’alcol, minacciando di far saltare in aria il locale.

La cameriera e il titolare si sono rifiutati di servirgli alcolici e lo hanno invitato ad uscire. A quel punto si è allontanato dicendo che sarebbe tornato armato. Promessa mantenuta. Poco dopo, infatti, è rientrato con una pistola in mano minacciando la cameriera. Uno dei clienti presenti è riuscito a farlo allontanare e a chiamare i carabinieri. Una volta raccolte le testimonianze i militari di Fino Mornasco con i colleghi di Mozzate, sono riusciti a risalire all’uomo e a raggiungerlo a casa.



Nell’abitazione è stata trovata una pistola scacciacani priva del tappo rosso e del tutto simile alle armi in dotazione alle forze di polizia. L’arma è stata sequestrata e il 48enne denunciato per minaccia aggravata e porto abusivo di armi o oggetti atti a offendere. I carabinieri hanno accertato, inoltre, che gli animali – cani e pitone – erano tenuti in maniera regolare.