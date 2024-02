Sicurezza stradale a Como. Como non sarà una città a 30 all’ora ma avrà una maxi rete di telecamere per la sicurezza stradale sulle vie con un tasso di incidentalità più alto. Tra queste via Napoleona, via Varesina e via pasquale Paoli. L’amministrazione comunale è al lavoro per installare su strade e vie cittadine nuovi sistemi di controllo del traffico. Ad annunciarlo è il sindaco di Como Alessandro Rapinese che torna a ribadire la linea dell’amministrazione comasca.

“Abbiamo avviato degli studi che a breve consentiranno di mettere in sicurezza tutta la città dal punto di vista della velocità”, ha detto Rapinese.

Nuovi occhi in città: in arrivo telecamere ai varchi cittadini e ancora tutor e autovelox sulle strade dove a causa dell’elevata velocità si verificano più incidenti. Obiettivo: maggior sicurezza e controllo del traffico.

Al vaglio della Prefettura i report sull’incidentalità e i volumi di traffico sulle strade comasche per delineare la mappa delle strade dove saranno installati i nuovi strumenti per il controllo della velocità.

Tra le ipotesi di vie cittadine in cui a breve potranno comparire tutor o autovelox figurano via Varesina, via Pasquale Paoli, via Canturina e ancora via Bellinzona e parte di viale Innocenzo XI. Nei mesi scorsi era stato poi sempre il primo cittadino ad annunciare l’arrivo di un tutor in via Napoleona, arteria trafficata e spesso purtroppo teatro di incidenti. Nel piano per ridurre la velocità sulle strade rientrerebbero anche altre misure come spostare alcune fermate degli autobus per rendere il traffico più scorrevole e ridurre gli incroci che possono rappresentare pericolo.

Sui tempi di realizzazione il Comune è in attesa di alcuni passaggi formali, in particolare il parere della Prefettura che – come detto – sta analizzando i dati forniti dalla polizia locale di Como su traffico e numero di incidenti sulle strade cittadine – per poter avviare poi il progetto che prevede appunto l’installazione di telecamere per contrastare la velocità sulle strade.

Infine a breve dovrebbe entrare in funzione il sistema di lettura automatica delle targhe con relativo servizio di manutenzione triennale. Le nuove telecamere – 99 in totale – saranno installate in 40 varchi cittadini in oltre 80 direzioni e si interfacceranno direttamente con il sistema centralizzato nazionale targhe e transiti che si trova nel centro elettronico nazionale di Napoli.