La fase a orologio della Pallacanestro Cantù ha preso il via con una sconfitta al PalaBertocchi di Orzinuovi. Decisiva, dopo una partita combattuta, la maggiore precisione dei padroni di casa nell’ultimo quarto di gioco. Successo in volata dei bresciani, 88-86, con Cantù che nell’ultima azione non è riuscita a trovare il canestro e a ribaltare eventualmente la dinamica dell’incontro a proprio favore.

“Sapevamo di affrontare in casa loro un’ottima squadra e che era in un buon momento, quindi ci aspettavamo una partita dura e punto a punto” ha detto al termine Mattia Costacurta, assistente del capoallenatore Devis Cagnardi. “Un paio di volte nel primo tempo e nel quarto periodo Orzinuovi ha provato a scappare via e noi siamo stati comunque bravi a ritornare, perché in quei momenti e in trasferta non era facile. Ma non siamo mai riusciti a prendere lo slancio per provare ad allungare. Nel finale siamo riusciti a tornare pari, ma nelle partite punto a punto ci sono tanti episodi che possono decidere l’esito e sono stati bravi i nostri avversari con canestri decisivi, punendo due errori difensivi nostri. Faccio i complimenti a Orzinuovi per questa partita, che però a noi lascia ovviamente l’amaro in bocca”.

Nel prossimo turno impegno casalingo per i canturini: sabato alle 20.30 al PalaDesio sarà ospite Trieste.