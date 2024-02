La Provincia di Como si dota di un defibrillatore semiautomatico (DAE) per aumentare la sicurezza di tutti coloro che frequentano la sede di via Borgovico a Como. Il dispositivo è stato installato presso la portineria di Villa Saporiti, in posizione ben visibile e facilmente accessibile, in modo da poter essere utilizzato in caso di emergenza cardiaca.

“Si tratta di un investimento importante per la sicurezza di tutti i nostri dipendenti e visitatori – ha dichiarato il presidente della Provincia di Como, Fiorenzo Bongiasca – In caso di arresto cardiaco, l’intervento tempestivo con un DAE può fare la differenza tra la vita e la morte. Con questa iniziativa, vogliamo contribuire a creare un ambiente più sicuro per tutti”.

Grazie alla sua semplicità d’uso e alla guida vocale, il defibrillatore può essere utilizzato anche da personale non medico con un addestramento minimo, consentendo interventi tempestivi fino all’arrivo dei soccorsi medici. Per garantire una corretta gestione delle situazioni di emergenza, la Provincia di Como organizzerà quindi nei prossimi giorni corsi di formazione per i dipendenti, al fine di istruirli sull’uso sicuro ed efficace del dispositivo.

Oltre a quello installato in via Borgovico, l’amministrazione provinciale si è dotata di altri sei defibrillatori distribuiti nelle sue sedi: nei centri per l’impiego di Como, Cantù, Menaggio, Appiano Gentile, Erba e nel collocamento disabili di via Volta sempre a Como.