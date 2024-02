Il vero test – per la viabilità cittadina – sarà domani con la riapertura delle scuole a Como dopo le vacanze di Carnevale. Per ora i disagi sono limitati – se così si può dire – al traffico autostradale. Con la ripresa del cantiere sulla A9 sono tornate le lunghe code e la pazienza, di molti frontalieri soprattutto, è già messa a dura prova. Anche oggi il sito di Autostrade per l’Italia ha segnalato quasi per l’intera giornata colonne e rallentamenti sia in direzione Svizzera (tra Como Centro e Monte Olimpino), sia verso Milano (tra Chiasso e Como centro).

Dopo circa due mesi di sosta delle attività è stata, infatti, ripristinata la deviazione di carreggiata. Il transito viene garantito su una sola corsia in entrambi i sensi di marcia. Una situazione che, inevitabilmente, ha conseguenze anche sul traffico in convalle. In questo inizio di settimana l’impatto è stato ridimensionato causa chiusura scuole. Ma da domani lo scenario potrebbe essere diverso.

I lavori – in base al cronoprogramma – dovrebbero concludersi entro il 9 maggio prossimo. “Con l’ultimo ciclo di lavori all’interno della galleria San Fermo si conclude la fase intensiva dell’intero piano di ammodernamento dei tunnel dell’A9 – ha fatto sapere in una nota la Società Autostrade – Gli interventi hanno richiesto investimenti per un valore complessivo di oltre 60 milioni di euro”.



Il termine di questa fase però non vedrà la conclusione delle opere sull’arteria autostradale. Sono già in programma poi ulteriori interventi. “Nei prossimi mesi – ha chiarito sempre Autostrade – verrà definito, in condivisione con il territorio, un programma di interventi sugli altri asset strategici del tratto”.

Chiusura del passaggio a livello di piazza del Popolo

Domani in città si aggiunge un’altra possibile causa di rallentamenti: la chiusura – già da stasera e fino alle 8 del 16 febbraio — del passaggio a livello di piazza del Popolo per manutenzione urgente con conseguenti modifiche temporanee per la circolazione e conseguente deviazioni sui percorsi alternativi delle linee del trasporto pubblico locale.