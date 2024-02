Forza Italia Como. Il direttivo provinciale di Forza Italia Como si è riunito lunedì scorso per mettere a punto le strategie dei prossimi mesi, in vista del Congresso Nazionale del 23 e 24 febbraio a Roma e delle prossime scadenze elettorali (amministrative in 90 Comuni comaschi e rinnovo del Parlamento europeo).

Ha guidato i lavori del direttivo il consigliere regionale e coordinatore provinciale di Forza Italia Sergio Gaddi: “Sono convinto che i membri del Coordinamento Provinciale sapranno rappresentare adeguatamente la nostra Provincia, nell’interesse del nostro movimento e secondo i valori, i principi e gli ideali trasmessi dal nostro Presidente Silvio Berlusconi”, ha detto Gaddi, che ha aggiunto: “È stato un privilegio per me essere eletto come rappresentante del territorio in Regione Lombardia, esattamente un anno fa. Ora, con tutto il gruppo di Forza Italia in Regione e con il nuovo direttivo comasco, guardiamo insieme al futuro con determinazione e ottimismo.”

I componenti del Coordinamento Provinciale di Forza Italia a Como sono: Helga Bellugi, Riccardo Busana, Chiara Ferrario, Giovanni Fontana, Davide Gervasoni, Natalie Ghielmetti, Andrea Lapenna, Daniele Maggi, Francesco Martinelli, Domingo Merry del Val, Luca Signorini, Antonietta Sosio.

Nel corso del direttivo, sono stati presentati anche i rappresentanti di settore nell’ambito del Coordinamento Provinciale di Como: Rocco Belmonte (responsabile dei Seniores), Gianluca Fumagalli (responsabile dei Giovani), Alice Cigardi (responsabile della Formazione) e Matteo Ferrari (coordinatore cittadino di Cantù).

I delegati di Forza Italia Como al Congresso Nazionale all’Eur di Roma del 23 e 24 febbraio 2024 sono: Renato Acquistapace, Diego Cecchetto, Mattia Commisso, Gianluca Fumagalli, Davide Gervasoni, Natalie Ghielmetti, Luca Signorini.