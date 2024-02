Prevendita a gonfie vele e ambiente caldissimo per quella che i padroni di casa considerano la “madre di tutte le partite”. Per il Como un match sì importante, ma meno rispetto alle successive sfide contro Parma e Venezia. Grande attesa per la gara che attende gli azzurri in trasferta a Palermo, nel sabato consacrato alla serie B. Fischio d’inizio alle 16.15.

I lariani si presentano alla vigilia del 25esimo turno come i primi inseguitori, assieme alla Cremonese, della capolista Parma. La formazione di Osian Roberts è chiamata ad una conferma dopo le ultime due positive uscite, le vittorie contro Ternana e Brescia, suggellate dalle reti del nuovo acquisto Strefezza. L’italobrasiliano sarà ancora una volta chiamato ad essere decisivo, considerata la prolungata assenza del bomber Cutrone, punto di riferimento della squadra, ancora fermo per infortunio.

Il Palermo, dal canto suo, è quinto in classifica e vuole i tre punti per agganciare le formazioni di testa e dire la sua per la promozione. Una gara che segna l’inizio di una serie di match che per il Como segneranno uno snodo decisivo della stagione, visto che poi gli azzurri giocheranno in casa con il Parma, a Lecco e poi ancora al Sinigaglia con il Venezia.

Dopo questi incontri mancherà ancora molto alla fine del campionato, ma queste partite faranno capire concretamente il vero ruolo che i lariani potranno occupare nella volata finale per la serie A.

I convocati azzurri

Oliver Abildgaard, Samuel Ballet, Federico Barba, Daniele Baselli, Alessandro Bellemo, Pierre Bolchini, Mathias Braunöder, Tommaso Cassandro, Moutir Chajia, Marco Curto, Lucas Da Cunha, Alessandro Gabrielloni, Nicholas Gioacchini, Edoardo Goldaniga, Nikolas Ioannou, Alessio Iovine, Ben Konè, Jean Pierre Nsame, Cas Odenthal, Matteo Piombino, Marco Sala, Adrian Semper, Gabriel Strefezza, Simone Verdi