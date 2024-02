(ANSA) – ROMA, 16 FEB – Sgominata dalla polizia a Roma una ‘banda del buco’, guidata da tre over 65 e dedita alle rapine negli uffici postali. Nelle prime ore della mattinata, gli agenti della Squadra Mobile del Centro Operativo Sicurezza Cibernetica del Lazio, al termine di un’indagine coordinata dalla Procura – Gruppo Reati contro il patrimonio, hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti dei sei persone: tre accusati di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di rapine e gli altri di concorso in rapina. A capo del gruppo un 75enne e un 70enne. Il primo aveva il ruolo di palo e l’altro eseguiva materialmente le rapine insieme a un 66enne. Per tutti e tre è stata disposta la custodia cautelare in carcere. Gli altri sono stati sottoposti all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria e avevano i compiti di riprodurre chiavi ed effettuare materialmente i fori per consentire ai complici di accedere negli uffici da colpire. Ai capi della banda è stata contestata una rapina avvenuta il 3 maggio dello scorso anno in zona San Giovanni in cui fu minacciata la direttrice che era intenta a caricare lo sportello Atm e rubati circa 195.000 euro. (ANSA).