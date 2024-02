Auto fuori strada nella notte a Cantù, in corso Europa. Il conducente della vettura, un uomo di 30 anni, per cause ancora da chiarire ha perso il controllo del mezzo. Nell’incidente non sarebbero coinvolti altri veicoli. L’uomo è stato soccorso da un’ambulanza e trasportato al Sant’Anna. Le sue condizioni non sarebbero gravi.

In corso Europa sono intervenuti i vigili del fuoco per il recupero e la messa in sicurezza del veicolo