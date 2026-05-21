Pallacanestro Cantù, Francesco Vitucci è il nuovo allenatore: “L’obiettivo? Dare le migliori soddisfazioni”

Dopo l’addio di coach De Raffaele, la Pallacanestro Cantù comunica il nome del suo successore: è coach Francesco “Frank” Vitucci. Sarà lui a guidare i brianzoli nelle prossime due stagioni sportive. Vitucci vanta una lunga carriera ai vertici della Lega Basket di Serie A: ha vinto due volte il titolo di allenatore dell’anno, prima nel 2013 e poi nel 2021. Nell’ultima stagione ha guidato Scafati fino alla promozione in Serie A, venendo premiato anche in questa occasione come miglior tecnico del campionato.

“Sono felice e orgoglioso della chiamata di Cantù”, le parole al caldo del nuovo allenatore canturino. E’ “una piazza di grande tradizione e prestigio nel basket italiano e internazionale”, ha aggiunto Vitucci. “Inizierò questa nuova avventura con enormi motivazioni, con l’obiettivo di dare le migliori soddisfazioni possibili a una realtà così importante”, assicura il nuovo allenatore.