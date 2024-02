In una città senza piscine, l’unico impianto pubblico a disposizione nella convalle rimane chiuso per quasi un anno. La piscina Sinigaglia, chiusa dalla scorsa estate per lavori di riqualificazione, dovrebbe riaprire a maggio. Secondo quanto annunciato inizialmente, avrebbe dovuto restare chiusa per quattro mesi e riaprire entro la fine di novembre 2023. Ma così non è stato. Diversi intoppi hanno fatto slittare più volte la fine del cantiere. L’ultimo imprevisto a gennaio, quando sono state effettuate le prove di tenuta della vasca, lo svuotamento e l’asciugatura, e in una parte del fondale della vasca sono stati riscontrati problemi di tenuta dell’acqua che hanno provocato infiltrazioni. Il sindaco Alessandro Rapinese, in quel caso, aveva parlato di “ritardi contenuti” di un paio di settimane. L’apertura della piscina, fissata per il 15 febbraio, avrebbe dovuto slittare a marzo. Ma ora i tempi si dilatano ancora. Come annunciato nelle scorse ore, la fine dei lavori è prevista nel mese di maggio. “Se non ci saranno intoppi clamorosi – sottolinea il sindaco – Che possono verificarsi quando fai interventi in strutture che hanno più di 100 anni”.

Atleti e corsisti, dunque, dovranno attendere ancora. Dallo scorso settembre sono rimasti senza alcun impianto per allenarsi se non quello di Casate, visto che anche la vasca di Muggiò è chiusa. Un’intera area, quella di Muggiò, che comprende la piscina, sempre più in preda al degrado, e il palazzetto, che attende una riqualificazione. Dopo il naufragio del progetto con i fondi del Pnrr per la realizzazione del Centro federale del ghiaccio, il Comune, come annunciato nei mesi scorsi, starebbe lavorando a un piano B, ma nulla di concreto è stato ancora messo in cantiere.

E proprio per la mancanza di piscine coperte disponibili, la Como Nuoto ha installato a inizio dicembre il maxi gazebo per coprire la vasca di viale Geno. La copertura noleggiata permette agli atleti di potersi allenare nei mesi più freddi. Un’operazione che si è resa necessaria dopo la chiusura della piscina di Muggiò nel 2019.