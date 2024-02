Un tentato furto in un negozio a Gravedona ed Uniti e una denuncia a piede libero ieri sera. Questa mattina, in pochi minuti, a Menaggio, ancora due tentati furti, prima in un albergo e poi su un’auto in sosta e un nuovo intervento dei carabinieri sfociato nell’arresto del giovane malvivente, un 19enne residente in provincia di Sondrio.

Il giovane, disoccupato e già noto alle forze dell’ordine, in poco più di 12 ore avrebbe tentato tre colpi, nessuno dei quali riuscito. Ieri sera, a Gravedona, il 19enne sarebbe entrato in un negozio cercando di rubare il denaro contenuto nella cassa. La commessa però sarebbe riuscita a uscire bloccandolo all’interno del locale in attesa delle forze dell’ordine.

Sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Menaggio. Il ragazzo, trovato in possesso di documenti falsi e di un coltello, secondo quanto accertato dai militari dell’Arma era arrivato a Gravedona a bordo di un’auto rubata. E’ stato denunciato a piede libero.

Questa mattina, il 19enne si sarebbe spostato a Menaggio. Secondo quanto accertato dai carabinieri, avrebbe prima cercato di commettere un furto in un hotel spaccando la porta in vetro per entrare, poi avrebbe preso di mira un’auto in sosta. In quel momento sono intervenuti i militari dell’Arma e il giovane è stato arrestato in flagranza di reato. Processato oggi con rito direttissimo in tribunale a Como, dopo la convalida il giovane è stato portato in carcere al Bassone.