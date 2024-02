Primi interventi programmati all’asilo di via Varesina a Como. Si partirà dai lavori urgenti all’interno della struttura che saranno eseguiti nell’arco di una settimana. Si dovrà scrostare l’intonaco e pulire tutte le parti ammuffite viene precisato dal Comune di Como. Operazioni sollecitate anche dall’Ats Insubria che ha svolto un sopralluogo nell’edificio assieme ai tecnici di Palazzo Cernezzi.

Il problema principale: le coperture

Sempre nei prossimi giorni sarà programmato – compatibilmente con le condizioni meteorologiche – il ripristino delle guaine del tetto per cercare di contenere le infiltrazioni d’acqua. Proprio le coperture restano, infatti, il problema principale. L’acqua non viene scaricata correttamente e resta depositata sui tetti. E a fronte di una pioggia insistente l’accumulo crea, appunto, infiltrazioni che rendono necessari secchi e stracci per continuare ad asciugare.

In concomitanza rimane in essere la fase di progettazione delle coperture si sta studiando una soluzione inclinata per far scorrere l’acqua e incanalarla al meglio nei pluviali, tra la conclusione della progettazione e la fase di assegnazione ed esecuzione dei lavori, l’operazione non sarà immediata.

Le speranze dei genitori

La speranza dei genitori è che le prime risposte possano concretizzarsi quanto prima per i bambini e per chi lavora nella struttura di via Varesina. Le immagini vergognose dei giorni scorsi hanno mostrato lo stato della scuola dell’infanzia che – come scrivevano le famiglie in una lettera inviata al Comune alla fine di giugno scorso – ha inevitabilmente influito sull’attività didattica e di gioco dei piccoli alunni. I lavori che saranno eseguiti in questi giorni – assicurano dall’amministrazione cittadina – non creeranno interferenze, le attività saranno svolte fuori dall’orario scolastico.