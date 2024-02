Mille posti in più in curva allo stadio Sinigaglia. L’obiettivo del Como 1907 è mettere in vendita i biglietti nella giornata di domani.

“A seguito del parere favorevole da parte della Commissione Provinciale di Vigilanza di questa mattina, Como 1907 è lieta di comunicare l’aumento della capienza della curva di 1.000 posti” dice un comunicato della società, che poi prosegue: “Il Club desidera ringraziare tutte le istituzioni coinvolte per la fattiva collaborazione per il raggiungimento dell’obiettivo comune”.

“Como 1907 sta lavorando alacremente per mettere in vendita i biglietti in vista della prossima partita casalinga contro il Parma, sabato 24 febbraio. Seguiranno aggiornamenti”. L’intenzione, come detto, è di mettere a disposizione dei tifosi i tagliandi già da domani.