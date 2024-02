Elettrici ed ecologici. Così saranno gli autobus del trasporto pubblico comasco dei prossimi anni. Oggi la presentazione dei primi due “eBus”, autobus elettrici di Asf Autolinee, che da marzo entreranno in servizio sulla rete urbana. “Questi sono i primi due, ma altri 23 bus elettrici arriveranno entro l’estate – ha spiegato Massimo Saverio Bertazzoli, amministratore delegato Asf Autolinee – e andranno a sostituire i mezzi obsoleti e più inquinanti. Tutto grazie ai finanziamenti del Pnrr. Le prime linee “elettrificate” saranno la 1 e la 6. Questo è il primo passo verso l’elettrificazione al 100% di tutto l’urbano del comune di Como che vorremmo portare come obiettivo dei prossimi anni”

L’omaggio a Alessandro Volta

La location per la presentazione non è stata scelta a caso. “Abbiamo scelto il Tempio Voltiano – spiegano da Asf – proprio per sottolineare la correlazione tra la trazione elettrica a batteria dei bus e la figura-simbolo del comasco Alessandro Volta, che della batteria è stato l’inventore”.

Le caratteristiche dei nuovi autobus elettrici

12 metri di lunghezza, una capienza di 80 persone e un risparmio di 25 tonnellate di CO2 per ogni veicolo. I nuovi bus elettrici saranno più silenziosi e più tecnologici. Sarà possibile pagare il biglietto direttamente a bordo con la carta di credito. Tra le dotazioni innovative, un impianto di climatizzazione, totalmente elettrico, non più a gasolio; un dispositivo di visualizzazione della prossima fermata; un plan a disposizione dell’autista per il monitoraggio in tempo reale delle condizioni di guida e del mezzo, oltre che strumenti per agevolare l’accesso di persone con disabilità. I nuovi bus saranno dotati di un sistema di ricarica immediata in fase di decelerazione.

Maggiore sicurezza

Nuovi autobus significa anche maggiore sicurezza. I nuovi mezzi avranno specchietti elettronici, ossia un sistema di telecamere che annulla l’angolo cieco, e telecamere di videosorveglianza interna e, a disposizione dell’autista, una telecamera a 360 gradi per le condizioni del traffico in tempo reale.

Il sindaco: “Momento storico per la città”

“È un passo epocale per Asf di attenzione all’ambiente e alle generazioni future” ha detto il presidente di Asf Guido Martinelli. Il sindaco Alessandro Rapinese parla di momento storico per la città: “sia da un punto di vista ambientale che per l’efficientissima collaborazione tra il Comune e le sue partecipate, con un ottimo impiego di fondi pubblici” ha detto Rapinese.