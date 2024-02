Una rassegna nazionale dedicata alla creatività, alla cultura del fare e al talento: questo è la Lake Como Creativity Week. La prima edizione in assoluto dall’11 al 17 marzo in città e sul territorio lariano. Ad annunciarlo il Comune di Como.

Mostre, concerti e talk show per la settimana della creatività

“Esplora, partecipa e lasciati ispirare” è il claim scelto per la settimana della creatività. Nelle sette giornate mostre, laboratori ludico-didattici, concerti, talk show e performance artistiche animeranno non solo il centro città ma iniziative sono previste anche a Cantù ed Erba. Il format della “Lake Como Creativity Week” è stato ufficialmente depositato come parte integrante del progetto “Destinazione Como Città Creativa UNESCO”, con il sostegno finanziario del Ministero del Turismo. L’iniziativa – si spiega – ha l’obiettivo di valorizzare e promuovere l’unicità del distretto di Como come Città Creativa UNESCO, rendendo più accessibili e popolari le diverse esperienze legate alla Cultura del Fare lariana.

A curare eventi e calendario anche la Fondazione Volta, con la collaborazione dell’Associazione Italiana Giovani per l’UNESCO e con il sostegno del Club per l’UNESCO di Como. Eventi anche in collaborazione con la Camera di Commercio di Como-Lecco.

In programma un Forum nazionale delle città creative UNESCO

Durante la Lake Como Creativity Week, anche il Forum nazionale “CreativeMakers: competenze creative per il futuro” al Teatro Sociale di Como. L’appuntamento è per il 14 marzo. Invitate a Como le città creative d’Italia come Alba, Biella, Bergamo, Bologna, Bolzano, Carrara, Fabriano, Milano, Modena, Parma, Pesaro, Roma e Torino.

Il sindaco Alessandro Rapinese parla della Creativity Week come di un appuntamento importante per i giovani e per la valorizzazione dei talenti. “Sono convinto che il ‘modello Como’ potrà essere di ispirazione per molte città – ha detto Rapinese – da qui l’idea di progettare il suo primo Forum come una piattaforma da mettere a disposizione di tutte le città”.

“Questo evento rientra nel progetto varato dall’Assessorato alla Cultura “ESSERE E CRESCERE: COMO CITTA’ CREATIVA UNESCO” – ha spiegato Enrico Colombo, assessore alla Cultura – L’obiettivo è far conoscere la nostra creatività nel mondo”. “Crediamo molto nel format Lake Como Creativity Week – ha detto Giuseppe Rasella, consigliere della CCIAA Como Lecco – si tratta di un progetto lungimirante che potrà ogni anno svilupparsi maggiormente. Ci troviamo di fronte a una sfida che rappresenta anche un’incredibile opportunità: potenziare la capacità del nostro territorio di attirare competenze, talenti e servizi”. “La città di Como è la prima Città Creativa UNESCO ad aver incluso l’Associazione Italiana Giovani per l’UNESCO nella sua Consulta – ha spiegato Luca Levrini, presidente di Fondazione Volta – C’è una grande sensibilità rispetto alla progettazione e partecipazione giovanile e siamo convinti che questa prima edizione della Lake Como Creativity Week ci insegnerà molto anche per implementare in futuro il percorso avviato”