Acqua che cola dal soffitto e pavimenti allagati. Accade all’istituto Magistri Cumacini di Como. Alle segnalazioni arrivate nei giorni scorsi se ne aggiungono di nuove. Piove all’interno dell’istituto scolastico, come si vede dalle immagini arrivate alla redazione.

Una situazione – segnala un telespettatore – che si verifica in concomitanza delle giornate di pioggia. Un’area della scuola è stata chiusa proprio a causa degli allagamenti.

“Ed ecco qui, che oggi la scuola è ancora allagata. Era già successo un’altra volta che l’intero settore C della scuole venisse invaso dall’acqua”, si legge nella segnalazione, che come detto, si aggiunge alle comunicazioni arrivate nei giorni scorsi, in cui si segnalava la presenza di muffa sulle pareti dell’edificio proprio a causa delle numerose infiltrazioni e ancora e nelle giornate piovose secchi per raccogliere l’acqua nelle aule.

A rassicurare sulla situazione era stata la dirigente scolastica dell’istituto Laura Francesca Rebuzzini spiegando come la scuola è da tempo in contatto con la Provincia per i lavori necessari all’interno dell’istituto scolastico. Proprio in questi giorni, aveva ancora spiegato la preside, la ditta stava intervenendo per sostituire la copertura in due aule dell’istituto, dove la situazione è più critica.

Intanto dopo il caso della scuola dell’infanzia di via Varesina, si stanno moltiplicando le comunicazioni sui problemi riscontrati negli edifici scolastici di Como. Per segnalare problemi nelle scuole di Como è possibile inviare un messaggio o attraverso la pagina Facebook dell’emittente o attraverso l’email etg@espansionetv.it.