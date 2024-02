“La sentenza della Cassazione conferma quello che abbiamo sempre saputo, Mario Lucini è innocente e ha agito correttamente”. Gli esponenti comaschi del Pd esprimono pubblicamente la massima soddisfazione dopo la sentenza definitiva del processo paratie. La Suprema Corte ha assolto tutti gli imputati e cancellato di fatto tutte le ipotesi di reato.

Se l’ex sindaco ha scelto di rimanere in silenzio, i dem invece lo sostengono apertamente, a partire dalla capogruppo del Pd alla Camera Chiara Braga: “Soddisfazione per l’assoluzione di Mario Lucini e la chiusura della vicenda giudiziaria delle paratie – dice – Una sentenza che riconferma la correttezza e la serietà dell’operato amministrativo dell’ex sindaco e della sua giunta a servizio della città, mai messe in discussione in questi anni”.

“Giustizia è fatta, finalmente. Oggi abbiamo la conferma di ciò che sapevamo dall’inizio: Mario Lucini è innocente – dice il consigliere regionale dem Angelo Orsenigo – Dopo nove anni di calvario giudiziario e di gogna politica che puntava a distruggerlo, la certezza che ho sempre avuto è confermata anche dalla magistratura. Mario Lucini ha guidato Como con perizia, professionalità e onestà”.

La segretaria provinciale Carla Gaiani sottolinea che la sentenza “certifica quello che nessuno, dentro e fuori il Partito Democratico, ha mai messo in dubbio: la correttezza e la legittimità dell’operato di Mario Lucini, del suo impegno da sindaco e da amministratore da sempre al servizio dei cittadini comaschi”.

“Voglio condividere, a nome mio e di tutta la segreteria cittadina, il moto di felicità che abbiamo avuto nel leggere della sentenza – aggiunge il segretario cittadino Daniele Valsecchi – Soddisfazione dal punto di vista politico e amministrativo. E soddisfazione dal punto di vista umano. I tempi estenuanti della giustizia possono frustrare gli animi più tenaci. Mario Lucini e la città di Como tutta non meritavano di dover sopportare questo ingiusto e inutile percorso. Questa sentenza riconforta il pensiero dei comaschi.”

“Una giornata importante, che scrive la parola fine su anni di accuse e di gogna politica mirata a screditarlo – dichiarano infine i consiglieri comunali Patrizia Lissi, Eleonora Galli, Stefano Fanetti e Stefano Legnani – Chi ha avuto la fortuna di lavorare al suo fianco, ha conosciuto una persona competente, professionale, onesta, che ha investito tempo e impegno per Como e per i comaschi. Ha ereditato la difficilissima situazione delle paratie, facendo tutto quello che era nelle sue possibilità per provare a porre rimedio. Siamo stati sempre fermamente convinti della sua innocenza, che ora è ufficiale, anche per la magistratura”.