I cortili del quartiere Como Borghi che si trasformano in teatri all’aria aperta e i loro cittadini che diventano spettatori-attori. Questo il progetto di TeatroGruppo Popolare dal titolo “Il centro del margine. La città dei cortili 2.0”. Il progetto di teatro partecipato prevede l’attivazione di laboratori creativi e attività teatrali proprio nei cortili dei palazzi di edilizia residenziale di Como Borghi. Chi vorrà partecipare al progetto potrà farlo gratuitamente grazie al contributo di Fondazione Cariplo, che ha finanziato l’iniziativa.

“L’obiettivo cercare di fare vivere questo quartiere in maniera più partecipata a chi invece lo abita e di farlo conoscere anche a chi non è della zona” ha spiegato Olga Bini di TeatroGruppo Popolare.

I cortili diventeranno dei palcoscenici speciali per spettacoli in cui gli abitanti di ogni età, non solo del quartiere ma di tutto il territorio, sono invitati a partecipare. Il progetto prevede corsi teatrali per bambini, adulti e anziani e poi laboratori in cui creare e costruire insieme scenografie o girare video promozionali. Chi vorrà potrà anche imparare cori e canti o piccole parti recitate per diventare uno spettatore-attore durante gli spettacoli in programma proprio in alcuni cortili di Como Borghi. Sarà qui infatti che si terrà il “Festival dei Cortili”: sei spettacoli per adulti e bambini con artisti di richiamo della sfera teatrale. Il progetto partirà a maggio. Domani alle 15 la presentazione nella sede di TeatroGruppo Popolare e poi lo spettacolo per famiglie “Il cerchio di gesso del Caucaso”, anche in questo caso gli spettatori potranno diventare i co-protagonisti della performance con battute e canti