“Non mi stupisce che chi ha consentito questo scempio non capisca la rivoluzione. Perché se avesse capito ciò che faceva probabilmente l’avrebbe fatta”. Così sulla rivoluzione della sosta in città il sindaco di Como, Alessandro Rapinese replica alle polemiche arrivate nelle scorse ore da parte delle opposizioni di Palazzo Cernezzi. Sia centrodestra che centrosinistra accusano il sindaco di aver soltanto aumentato le tariffe dei parcheggi senza alcuna rivoluzione.

A breve inoltre l’amministrazione cittadina dovrebbe annunciare ulteriori novità sul tema parcheggi e nuove tariffe in città. Da tempo la giunta infatti lavorando a un progetto per differenziare i costi per residenti a Como e non. Si tratta di un sistema da utilizzare con i nuovi parcometri a vantaggio dei residenti comaschi.

Nei mesi scorsi era stato ancora una volta il sindaco a spigare che erano diverse le opzioni sul tavolo: abbassare la tariffa oraria per i residenti lasciandola invariata per chi arriva da fuori città oppure non toccare la tariffa ma soltanto per i comaschi e alzarla per gli altri. “Con Como Servizi urbani, la società che gestisce i parcheggi cittadini, abbiamo avuto diverse riunioni – dice Rapinese – l’obiettivo ora è superare le difficoltà tecnologiche”.