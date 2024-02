Continua il cantiere attivo 24 ore su 24 sull’autostrada A9 Lainate Como Chiasso, tra il capoluogo lariano e la Svizzera, che durerà fino a maggio. Ai lavori nella galleria di San Fermo, con la riduzione delle carreggiate, si aggiungono chiusure totali al traffico nelle ore notturne. E la prossima settimana, come già quelle precedenti, non fa eccezione. Già da domani Autostrade ha annunciato limitazioni al traffico per ispezioni e manutenzioni delle gallerie, per consentire il transito di trasporti eccezionali e per lavori di riqualifica della segnaletica verticale.

Il tratto compreso tra Como Centro e Chiasso, verso il confine italo-svizzero, e il tratto tra Lago di Como-allacciamento A59 Tangenziale di Como, verso Lainate, vedranno chiusure notturne per tutta la settimana. Le limitazioni inizieranno dalle 22 di lunedì 26 e fino alle 5 del mattino successivo e si ripeteranno negli stessi orari nelle notti di martedì 27 e giovedì 29, per consentire il transito di trasporti eccezionali, e nelle notti di mercoledì 28 e di venerdì 1 marzo per operazioni di ispezione e manutenzione delle gallerie. Lo svincolo di Como Centro sarà chiuso in entrata in entrambe le direzioni, Lainate e Chiasso.

Dalle 22 di lunedì 26 e fino alle 5 del mattino successivo, sarà anche chiuso il ramo di allacciamento sulla A8 Milano-Varese, per chi proviene da Como ed è diretto verso Varese. Stessa chiusura, con gli stessi orari, anche nella notte di martedì 27.

Limitazioni anche nel weekend con il tratto compreso tra Lago di Como e Como Centro, verso Lainate, chiuso nella notte di sabato 2 marzo tra le 22 e le 5 del mattino successivo.