La via Varesina a Como tra le strade più pericolose della città in cui si registra il maggior numero di incidenti, 31 quelli rilevati lo scorso anno. 41 nel 2022. Situazione critica anche sulle altre vie di accesso al capoluogo, via Napoleona, via Canturina e via Bellinzona.

Contro incidenti e traffico il Comune è pronto a installare una maxi rete di telecamere per la sicurezza stradale sulle vie con un tasso di incidentalità più alto. Le sei strade più pericolose della città, spesso purtroppo teatro di incidenti e dove a breve potrebbero essere installati autovelox fissi sono via Napoleona, via Varesina, via Pasquale Paoli, via Canturina e ancora via Bellinzona e viale Innocenzo XI. Su quest’ultima arteria della città complessivamente dal primo gennaio del 2018 al 31 dicembre del 2023 sono stati 54 i sinistri stradali avvenuti in tangenziale.

Il tasso di incidentalità sulle sei strade comasche resta alto: da gennaio a dicembre 2023 – come rilevato dalla polizia locale – in via Bellinzona si sono verificati 32 incidenti, 22 in via Paoli e 21 in via Canturina e infine 15 in via Napoleona.

La conferma dei nomi delle sei vie dove saranno installati gli strumenti di controllo della velocità è arrivata nelle scorse ore dal Prefetto di Como, Andrea Polichetti, che aveva spiegato come l’autorizzazione per l’installazione degli autovelox è pronta ma si attende il decreto del ministro Salvini per modificare le norme che regolano l’installazione e il funzionamento dei dispositivi per il controllo della velocità. L’idea dell’esecutivo sarebbe infatti quella di vietare l’installazione degli autovelox nelle strade con limiti di velocità inferiori ai 50 chilometri orari.

“Se il decreto non inciderà sulla norma esistente allora – aveva spiegato il prefetto Polichetti – l’autorizzazione esistente potrà essere rilasciata al Comune che poi deciderà sugli autovelox da installare”.

Nel piano per ridurre la velocità sulle strade rientrerebbero anche altre misure come spostare alcune fermate degli autobus per rendere il traffico più scorrevole e ridurre gli incroci che possono rappresentare pericolo.