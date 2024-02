Spaccio, ubriachi, risse e atti vandalici. Per contrastare la malamovida comasca il prefetto di Como, Andrea Polichetti, ha sottoscritto con i responsabili provinciali di Confcomercio e Confesercenti il Protocollo d’intesa per la governance delle aggregazioni giovanili all’interno e vicino agli esercizi pubblici. In sostanza gli esercizi pubblici aderenti dovranno intensificare la collaborazione con le forze dell’ordine, regolare gli accessi ai locali per prevenire comportamenti a rischio da parte dei clienti quali abuso di alcol, utilizzo di sostanze stupefacenti, abbandono di bottiglie e altri rifiuti nelle aree di pertinenza. E poi ancora valutare l’installazione di videosorveglianza, individuare un referente per la sicurezza e, ovviamente, osservare puntualmente il divieto di somministrazione di bevande alcoliche ai minori.

Una serie di misure che hanno lo scopo di prevenire condotte illegali che creando disturbo per la quiete pubblica e per la sicurezza. Situazioni che – anche in città e sull’intro territorio – esistono e si ripetono in particolare durante la bella stagione.

Il protocollo sarà ora diffuso ai sindaci per una conoscenza capillare sul territorio da parte degli esercenti, anche in vista della prossima stagione estiva che intensifica fortemente le presenze turistiche. In fase di definizione le procedure e le modalità con le quali di svilupperà la collaborazione coni gestori.

Il prefetto: “Richiesto un ruolo attivo agli operatori”

“L’accordo segna una novità importante nella prevenzione dei comportamenti illeciti all’interno e nelle vicinanze degli esercizi pubblici della provincia – ha detto il prefetto Polichetti ringraziando le associazioni di categoria. – Viene richiesto agli operatori un ruolo proattivo – ha aggiunto – finalizzato a impedire comportamenti a rischio per la clientela e a prevenire fatti che incidono in negativo sulla sicurezza pubblica e sulla tranquilla convivenza dei cittadini”.